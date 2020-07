1:0-Arbeitssieg hält Barca im Titelrennen

Mit Mühe hält der FC Barcelona seine kleine Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung aufrecht. Am Samstagabend setzten sich die Katalanen bei Real Valladolid knapp mit 1:0 durch und kamen damit dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid in der Tabelle wieder auf einen Punkt nahe. Die „Königlichen“ sind am Montag bei Granada im Einsatz.