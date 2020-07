Ronaldo rettete Juve mit zwei Elfmetern im Hit gegen Bergamo

In Turin gingen die Gäste durch Duvan Zapata in der 16. Minute in Führung. Superstar Ronaldo glich per Strafstoß (55.) nach dem Seitenwechsel aus, ehe der eingewechselte Ruslan Malinowskyj (80.) die Gäste wieder in Führung schoss. Mit dem zweiten Elfmeter glich der 35-jährige Ronaldo aber erneut aus (90.).