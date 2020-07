Kurz stellt Bedingungen für Zustimmung zu EU-Hilfspaket

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Bedingungen für seine Zustimmung zum EU-Milliardenhilfspaket in der Coronakrise gestellt. „Wenn wir schon sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, dann sollte es zumindest in die richtigen Bereiche fließen“, sagte Kurz der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Allen voran in mehr Forschung und Entwicklung für eine gute digitale Infrastruktur.“