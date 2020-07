Debatte um städtischen Stiftungsrat bei FH Kufstein entbrannt

Kufstein – Seit 2016 sitzt Franz Mayer als geschäftsführender Vorstand für die Stadt in der Fachhochschule Kufstein Tirol-Privatstiftung. Weiters sind der ehemalige Bürgermeister Herbert Marschitz (entsendet vom Verein für internationale FH-Studiengänge & Weiterbildung Kufstein Tirol) und Herwig van Staa (entsendet vom Land Tirol) dort zu finden. Vier Jahre, in denen viel auf dem Campus passiert ist, wie der weitere Ausbau der Fachhochschule und der Internationalen Schule (ISK). Bei der jüngsten Sitzung des Kufsteiner Gemeinderates wurde nun Franz Mayer als städtisches Mitglied verlängert. Aber nicht ganz unwidersprochen. Die vergangenen vier Jahre hat GR Richard Salzburger (VP) nämlich zu wenig von Mayer gehört, wie er kritisiert. „Da ist viel Geld im System. Aber man erfährt nichts. Unser Stiftungsrat arbeitet vollkommen intransparent“, so Salzbuger.