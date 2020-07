„Arbeitsmanufaktur schwarz-weiß“: Rat und Tat bei einer Tasse Kaffee

Wörgl – Immer am Dienstag und Mittwoch eröffnet sich in Wörgl ein ganz besonderes Angebot für Menschen, die Unterstützung bei der Jobsuche brauchen. Christine Deutschmann und Karin Unterberger stehen bei der „Arbeitsmanufaktur schwarz-weiß“ in der Bahnhofstraße in Wörgl mit ehrenamtlichem Rat und Tat zur Seite. Außerdem sind einige Workshops geplant. Wer Hilfe beim Schreibe­n eines Lebenslaufs braucht oder bei der Benützung eines PC oder Handy, bei der Arbeitssuche oder ganz einfach jemanden zum Reden braucht, kann dienstags von 8 bis 12 Uhr oder mittwochs von 13 Uhr bis 17 Uhr in die Räume in der Bahnhofstraße 8, Top 9 (Kontakt: 0680-4419339) kommen. Beim Verein erwartet man angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise eine gesteigerte Notwendigkeit möglichst niederschwelliger Angebote.