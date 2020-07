Serbien und Kosovo kamen zu Online-Gespräch zusammen

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der Ministerpräsident des Kosovo, Avdullah Hoti, sind am Sonntag unter Vorsitz der EU in einer Videokonferenz zu Gesprächen über die Normalisierung ihrer Beziehungen zusammengetroffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rief beide Seiten vor Beginn dazu auf, „politischen Mut“ zu zeigen, um einen „Weg nach vorne“ zu finden.

Der Konflikt verhindere wirtschaftlichen Fortschritt und Stabilität, sagte Borrell. Die Gespräche werden von ihm und dem EU-Sonderbeauftragten für die Verhandlungen, Miroslav Lajcak, begleitet. Vor Beginn der Konferenz sagte Borrell, die Gespräche würden die Bereitschaft zu „Kompromissen und Pragmatismus“ erfordern. Hoti und Vucic sollten zunächst einzeln mit Borrell und Lajcak reden, bevor sich alle Seiten zu einem digitalen „Runden Tisch“ trafen.

Der Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Anders als die meisten EU-Länder erkennt Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht an. Die EU macht dies aber zur Vorbedingung für einen Beitritt des Landes.

2011 begann ein von der EU vermittelter Dialog zwischen Belgrad und Prishtina. Er soll zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern führen, liegt aber seit November 2018 auf Eis.

Am Sonntag wurden die Gespräche unter EU-Vermittlung nach der mehr als eineinhalbjährigen Pause wieder aufgenommen. Das Ausbleiben einer Lösung erschwere die Entwicklung beider Seiten, sagte Borrell. Zugleich erkannte er an, dass dies kein einfacher Prozess sei. „Es ist nie einfach gewesen, Lösungen für Probleme zu finden, die so lange anhielten und so schmerzhaft waren.“ Es müsse ein umfassendes, endgültiges und rechtlich bindendes Abkommen für die Normalisierung der Beziehungen gefunden werden, das alle offenen Punkte angehe. Dies sei auch im Interesse der EU.

Lajcak sagte nach der Videokonferenz, er sei froh, dass der Dialog nach 20 Monaten wieder in Gang sei. Man habe sich auf die Hauptpunkte des Prozesses sowie auf die Tagesordnung für ein persönliches Treffen am Donnerstag in Brüssel geeinigt. Details nannte Lajcak nicht.

Bereits am Freitag hatten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Hoti und Vucic per Videoschaltung beraten. Dabei vereinbarten sie die Gespräche zwischen Hoti, Vucic, Borrell und Lajcak an diesem Sonntag sowie am kommenden Donnerstag in Brüssel. Die Äußerungen Hotis und Vucics nach dem Treffen am Freitag machten jedoch deutlich, wie weit die beiden Seiten auseinanderliegen.