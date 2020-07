Schotte Warren Sieger der Austrian Open - Steirer Nemecz 34.

Der Schotte Marc Warren hat am Sonntag die Austrian Open im Golf in Atzenbrugg (NÖ/500.000 Euro) für sich entschieden. Beim Neustart der European und der Challenge Tour feierte der 39-Jährige seinen vierten Erfolg auf der Europa-Tour, den ersten seit sechs Jahren. Der Steirer Lukas Nemecz landete als bester Österreicher an der 34. Stelle.