Spanien: Regierungsparteien gewinnen offenbar Regionalwahlen

Die Regierungsparteien im Baskenland und in Galicien in Nordspanien haben Prognosen zufolge die Regionalwahlen gewonnen. Demnach kam im Baskenland die separatistische liberale PNV bei leichten Zugewinnen auf 30 bis 32 Sitze im Regionalparlament. In Galicien bestätigte demnach die konservative Partido Popular ihre Stellung als stärkste Kraft, könnte jedoch ihre absolute Mehrheit eingebüßt haben.