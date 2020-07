Streit in Imsterberg eskaliert: Volksaltar wurde wieder abtransportiert

Imsterberg – Der Imsterberger Pfarrer Stephan Müller hat während seiner Ära in Imsterberg immer konservativere Züge angenommen, was die Messgestaltung anbelangt. So wurde auf sein Geheiß auch der Volksaltar aus der Kirche „verbannt“. Nun weilt der Herr Pfarrer dieser Tage auf Urlaub, was offenbar einige beherzte Imsterberger dazu veranlasste, sich des Volksaltars anzunehmen. Erst an Fronleichnam wurde dessen Rückkehr per Transparent öffentlich eingefordert, die TT berichtete. Bis zum vergangenen Samstag verstaubte das denkmalgeschützte Glaubenssymbol in einem Depot unterhalb der Leichenhalle. Erst durch den Einsatz der am Zweiten Vatikanischen Konzil festhaltenden Imsterberger fand das Schmuckstück wieder auf seinen rechtmäßigen Standort, nämlich in die Kirche, zurück.