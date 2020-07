Wenn Eltern psychisch krank sind: Das Kind unter dem Löwen unterstützen

Innsbruck – Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. So lautet ein afrikanisches Sprichwort. Viele Menschen haben – manchmal auch unbewusst – Anteil daran, wie Kinder in ihrem Umfeld aufwachsen. Diese Beziehungen zu Verwandten, Nachbarn, Freunden, Lehrern usw. zu fördern ist ein wesentlicher Teil von „Village“ (dt. Dorf). Das Forschungsprojekt widmet sich Kindern, von denen ein Elternteil psychisch erkrankt ist.

„Der Löwe ist nur ein Kostüm. Wenn sie es ausziehen, sind darunter immer noch Kinder“, sagt Sozialwissenschafterin Jean Paul. Sie leitet das internationale Forschungsprojekt, das von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft initiiert wurde und in Innsbruck am Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Med-Uni eingebettet ist. Gemeinsam mit den psychiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser Zams und Hall sowie niedergelassenen Psychiatern und Allgemeinmedizinern suchen sie nach Wegen, betroffenen Familien zu helfen und Kinder zu entlasten. „In erster Linie geht es darum, dass die Ärzte alle ihre Patienten – Männer und Frauen – im Rahmen der Anamnese fragen, ob sie Kinder haben. Das ist oft schwierig für beide, den Arzt und die Betroffenen“, sagt Paul. Im Zuge des Projekts wurde dieser Punkt in das elektronische Abfragesystem integriert.