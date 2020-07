"Slow Food" im Lesachtal und oberen Gailtal: Passion für Erde und Gaumen

Wenn Herwig Ertl Gäste in seine Edelgreißlerei in Kötschach einlädt, dann gibt es nicht nur etwas für den Gaumen. Auch Herz und Hirn werden gefüttert. Dann tritt der Unternehmer nämlich als Performer auf, verliest Texte, fabuliert vom guten Geschmack und dem dafür nötigen Aktionismus und bietet selbst verfasste Gedichte dar. Er vermittelt „die Botschaft“, wie er das nennt. Ertl ist es ernst. Er kämpft für die Wertschätzung der Lebensmittel in seiner Region.