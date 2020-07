Für den guten Zweck: Tennis-Challenge mit Überraschungsgast in Rum

Rum – Mit dem Ein-Gang-Rikscha-Rad von Linz nach Innsbruck, 25-stündige Fußmärsche von Bayern nach Tirol, sogar Charity-Boxkämpfe: Für den guten Zweck stellen sich Harald Lederer und Thomas Falger vom Verein Soccer Team Rum immer wieder ungewöhnlichen Challenges. Nun wurden sie einmal mehr herausgefordert: Manuel Pfisterer und Maximilian Walch vom Team „Spirit of Hockey“ bitten sie am Samstag, den 1. August, am Rumer „Center Court“ zu einem besonderen Tennisturnier: Gespielt wird jeweils ein Satz mit zwei gelosten Einzelspielen, zum Abschluss wartet ein (doppelt gewertetes) Doppel.