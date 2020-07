ARA Flugrettung rechnet mit heißem Einsatz-Sommer

Ehenbichl – Zu insgesamt 901 Einsätzen ist die ARA Flugrettung mit ihren beiden Notarzthubschraubern an den zwei Österreich-Standorten Ehenbichl und Fresach (Kärnten) im ersten Halbjahr gestartet. 437 davon wurden vom RK-2 im Außerfern absolviert, 464 vom RK-1 in Kärnten. Das bedeutet gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres eine Zunahme von rund drei Prozent.

„Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr ist allerdings kaum möglich. Denn einerseits haben uns unsere Nachtaktivitäten zusätzliche Alarmierungen beschert und andererseits hat die Covid-Krise speziell in den Monaten März, April und Mai aber für einen deutlichen Rückgang der Einsätze gesorgt“, relativiert der Geschäftsführer der ARA Flugrettung, Thomas Jank, die diesjährige Halbjahresbilanz.

Das kleine Einsatz-Plus trotz Covid ist also primär darauf zurückzuführen, dass die Flugrettungs-Crews seit Herbst 2019 auch bei Dunkelheit im Einsatz stehen. Die Dienstzeiten wurden von täglich zwölf auf nunmehr 16 Stunden verlängert. „Das Schicksal kennt keine Nachtruhe. Unsere neuen Einsatzzeiten werden von den Leitstellen intensiv genützt. Allein von Ehenbichl aus sind wir im ersten Halbjahr 56 Nachteinsätze geflogen. Das ist wohl der beste Beweis, dass eine professionelle notfallmedizinische Versorgung aus der Luft auch in der Nacht absolut notwendig ist“, sagt Jank.

Obwohl sich die Einsatzzahlen während des vorläufigen Höhepunkts der Covid-Krise in den Monaten März, April und Mai stark rückläufig entwickelt haben, hat die ARA ihre Einsatzbereitschaft durchgehend in vollem Umfang aufrechterhalten. „Vor allem aus wirtschaftlicher Sicht war das keine einfache Zeit. Während die Vorhaltekosten naturgemäß unverändert geblieben sind, gab es bei den Einnahmen einen kräftigen Einbruch. Dennoch haben wir nie daran gedacht, unsere Operation einzuschränken oder gar vorübergehend auszusetzen“, so Jank.