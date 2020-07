"Kulinarischer Jakobsweg" im Paznaun: Regionale Köche am Gipfel

Ischgl, Galtür – „So ein guter Speckknödel ist eine reine Kindheitserinnerung an die Oma“ – Benjamin Parth, ehemals jüngster Haubenkoch Österreichs, ist nicht unbedingt für seine Hausmannskost bekannt. Es werde ein „Experiment“, betont er selbst. Zum ersten Mal schwang er heuer im Rahmen des „Kulinarischen Jakobswegs“ für die Friedrichshafener Hütte den Kochlöffel. Für die Wanderer kredenzte er einen besonderen Speck-Pfifferlingsknödel.

Wegen Corona ist heuer alles anders. Kurz war die Veranstaltung sogar abgesagt. Bei der 12. Ausgabe der Veranstaltungsreihe kamen nun keine internationalen Spitzenköche wie in der Vergangenheit ins Tal. Es wird auf heimische Kapazunder zurückgegriffen. Paznauner Küchenchefs übernahmen dieses Mal die Patenschaft von fünf Hütten und kreieren für sie ein spezielles Gericht, das dort den ganzen Sommer auf der Speisekarte bleibt. „Wir sind so hochkulinarisch verankert in der Region und das wollen wir natürlich auch auf den Hütten ausspielen“, sagt der Ischgler Spitzenkoch Martin Sieberer.