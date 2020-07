Coole Finnen wollen mit Tiroler Falko Olympia-Hit landen

Auch bei Falko Krismayr kribbelt’s im Bauch beim Gedanken an die Saison, die hoffentlich planmäßig Ende November mit einem Finnland-Heimspiel in Ruka starten kann. Das finnische Dunkelbau auf dem Trikot steht ihm ausgezeichnet. Mit Schildkappe und Sonnenbrille genoss der 41-jährige Telfer gestern mit dem Team einen Abenteuer-Tag im Bikepark Mutters. „Ich bin selber zwei Runden mitgefahren, ganz schön anstrengend“, erzählt Krismayr, der im Februar 2020 als Skisprung-Trainer bei Finnlands Kombinierern übernommen hat.

Nun also die Rückkehr zu den Nordischen. „Ich habe es mir lange überlegt“, erzählt Krismayr mit einem Lächeln, aber Cheftrainer Petter Kukkonen habe nicht lockergelassen. Zum Ende der letzten Saison stellten sich mit zwei Podestplätzen durch Ilkka Herola erste Erfolge ein. „Ich kenne Falko noch von seiner Zeit bei den Österreichern, er ist sehr akribisch und es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten“, sagt Cheftrainer Kukkonen, der die Sprungschwäche der Skandinavier endlich ausmerzen will. Die Ansprüche der Wintersport-Nation Finnland, die Größen wie Matti Nykänen (Skisprung) oder Samppa Lajunen (Kombination) hervorgebracht hat, sind hoch. „Unser Ziel ist, 2022 in Peking Gold zu gewinnen“, träumt Falko Krismayr vom Olympia-Hit.

Neben den routinierteren Athleten Ilkka Herola und Eero Hirvonnen setzt das Trainerteam auf eine junge, hungrige Truppe. Ein Nachwuchsathlet schoss am Montag beim Downhill-Biken etwas ungestüm über den Trail hinaus – außer einer Abschürfung am Hals verlief der Sturz im Wald zum Glück glimpflich. Bei einem dreiwöchigen Trainingsaufenthalt in Österreich wollen die coolen Finnen ihren Teamgeist stärken. Nach dem Auftakt in Villach stehen weiters noch ein Höhentrainingslager im Kühtai und ein Sprungkurs in Seefeld auf dem Plan.