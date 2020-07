60.000 Euro für Gehwegverbreiterung in St. Nikolaus

Innsbruck –„Nein, den Waltherpark öffnen wir nicht für den Autoverkehr“ – mit stoischer Ruhe kommentierte Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl am Dienstagabend alle möglichen und unmöglichen Vorschläge für Innsbrucks ältesten Stadtteil St. Nikolaus. Rund 50 Anrainer und Wirtschaftstreibende kamen zur Informationsveranstaltung der Stadt zur geplanten Gehsteigvergrößerung.

Die provisorische Lösung mit Pollern und Blumentrögen sorgte bekanntlich für einiges an Aufregung. Im Herbst nun soll das Provisorium durch eine fixe bauliche Maßnahme entlang der Innstraße ersetzt werden. Und die sieht so aus: Die ersten rund zehn Meter beim Me­tropolkino werden als Ladezone ausgewiesen. Zwischen den Häusern der Innstraße 7 und 55 wird die Gehfläche durch einen durchgehenden abgeschrägten Gehsteig vergrößert. Dazu müssen die Kanaleingänge verlegt werden. Der äußere Parkstreifen bleibt wie beim Provisorium erhalten. Neun Kurzparkzonen-Plätze fallen in Summe weg. Für die Anrainer ändert sich die Anzahl der Parkplätze nicht. Rund 60.000 Euro werden investiert.