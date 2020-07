Klima- und Energie-Modellregion: Die Richtung stimmt im Stubaital

Ein wichtiger Teil der KEM-Programme sind so genannte „E-Modellregionsmanager“, die für die Projektumsetzung mit lokalen Partnern verantwortlich zeichnen. Im Stubaital übernimmt diese Funktion Patrick Hörhager, der zunächst einmal eine Bestandsaufnahme zum Gesamtenergieverbrauch und den CO2-Ausstoß machte. „Im Österreichschnitt steht das Stubaital ganz gut da“, betont Hörhager. Das liege unter anderem an der genutzten Wasserkraft sowie den vier bestehenden Heizkraftwerken.

Der Kreis der KEM-Regionen ist in Tirol elitär, die Bundesförderungern werden aktuell nicht zur Gänze ausgeschöpft. Neben dem Stubaital sind der Bezirk Imst, die Gemeinde Trins sowie das Alpbachtal Teil des Programms (österreichweit sind es 95 Regionen). Die Energie Tirol übernimmt die Begleitung dieser Regionen und kontrolliert auch den Erfolg sowie die Umsetzung der Projekte. Das Wipptal möchte ebenfalls zur KEM-Region werden, der Planungsverband hat bereits beschlossen, eine Bewerbung abzugeben. Am Ende der langen Klimawende-Reise soll in Tirol bis 2050 bekanntlich die Energieautonomie stehen. In vielen Gemeinden stimmt die Richtung schon mal.