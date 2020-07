Filmkritiker Drehli Robnik im Interview: "Anstecken und abcashen"

Robnik: Endzeitszenarien gibt es ja haufenweise. Ich habe für mein Buch so getan, als könnte man diejenigen isolieren, in denen es um Ansteckung – und nicht Erderhitzung, Sintflut, Kometen-Armageddon, Suizidwelle mit Vogelkisterl oder Ähnliches – als Bedrohung geht. Und nenne das dann „Ansteckkino“ – mehr als ein Spiel. Mir ist klar, dass das kein Genre ergibt, so wie „Western“ oder „Romantic Comedy“ – aber tun wir mal so, mal sehen, was rauskommt. Was sicher rauskommt: viel Massendynamik, viel Sozialsein (Zusammensein mit anderen) als Erfahrung von Aufruhr und Gewalt, viel Politik, viel Macht, die am Körper ansetzt.