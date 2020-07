Polling –Seit Juli 2017 müssen Bürgermeister die Freizeitwohnsitze ihrer Gemeinde dem Land melden, das Land weist die Anzahl in seinem Freizeitwohnsitzverzeichnis aus. Nun kam auf, dass der Bürgermeister der Gemeinde Polling jahrelang die vier Freizeitwohnsitze in seiner Gemeinde dem Land vorenthalten hat. LA Markus Sint (Liste Fritz) war aufgefallen, dass in Polling ein Haus mit Freizeitwohnsitzwidmung zum Verkauf steht – obwohl es in Polling laut dem Ferienwohnsitzverzeichnis des Landes vom Mai 2020 gar keinen Freizeitwohnsitz gibt. „Wie kann es sein, dass der Bürgermeister eine Nullmeldung für das Freizeitwohnsitzverzeichnis abgibt, aber trotzdem ein Haus mit Freizeitwohnsitz in Polling zum Verkauf steht?“, fragt sich Sint.