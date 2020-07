Gasleitung vor Delogierung in Wien manipuliert

Nur durch Glück ist es am Dienstagvormittag in Wien-Ottakring nicht zu einer Gasexplosion gekommen. Ein 61-jähriger Wohnungsmieter soll vor seiner Delogierung die Gasleitung manipuliert haben. Ein Schlosser öffnete die Tür, im Inneren bemerkten die Anwesenden Gasgeruch und flüchteten ins Freie. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfachen Mordversuchs gegen den 61-jährigen Mieter. Er ist flüchtig.

Im Inneren der Wohnung bemerkten die Anwesenden Gasgeruch, weshalb sie ins Freie flüchteten und den Notruf verständigten. Es folgte ein Großeinsatz von Polizei, Berufsfeuerwehr, den Wiener Netzen und der Wiener Berufsrettung. „Die Gaskonzentration in der Luft war bereits nahe an der Explosionsschwelle“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Fall erinnert an einen ähnlich gelagerten vom Jänner 2017 in Wien-Hernals. Damals hatte ein 56-Jähriger vor seiner Delogierung den Gaszähler demontiert, das Gasleitungsventil aufgedreht und so Gas ausströmen lassen. Als der Schlosser die Tür aufbohrte, kam es zur Explosion, bei welcher der 64-jährige Hausverwalter getötet wurde. Der Gerichtsvollzieher und der Schlosser wurden schwer verletzt, ebenso der Mieter. Zudem stürzten mehrere Trennwände ein - ein wenige Tage altes Baby in einer Nachbarwohnung kam zum Glück glimpflich davon. Der 56-Jährige wurde rund ein Jahr später wegen Mordes, 23-fachen Mordversuchs und gefährlicher Drohung schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Explosion war ein „Akt der Selbstjustiz“, konstatierte die damalige Richterin.