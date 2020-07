Arbeiterkammer pocht auf Corona-Tausender und Vermögensabgabe

„Viel beklatscht – wenig bezahlt“, so beschrieb der oberösterreichische AK-Präsident Johann Kalliauer die Situation der Beschäftigten, die während der Krise das Land am Laufen gehalten haben. Sie hätten endlich einen Corona-Tausender verdient. Dazu sollte die Regierung sofort Verhandlungen mit den Sozialpartnern aufnehmen. In weiterer Folge müssten die Arbeitsbedingungen und Einkommen in den entsprechenden Branchen dauerhaft verbessert werden. Für Arbeitslose sollte die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld unverzüglich von 55 auf mindestens 70 Prozent des vorigen Netto-Entgelts angehoben werden.