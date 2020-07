Finanzaufsicht bestätigt: „Insider“-Verdacht bei Wirecard

Aschheim – Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat die Staatsanwaltschaft München über den Verdacht des Insiderhandels beim kollabierten Zahlungsdienstleister Wirecard informiert. Eine BaFin-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts. Darin hatte es geheißen, problematisch sei unter anderem ein Eintrag in einem Börsenforum.

Acht Tage vor dem Wirecard-Crash habe ein Nutzer in dem Internet-Forum geschrieben, dass der Bilanzprüfer EY am 18. Juni den Jahresabschluss von Wirecard nicht uneingeschränkt absegnen werde. Die Wirecard-Geschäftsführung habe keine erforderlichen Nachweise erbracht, woher erhebliche Summen als Sicherheiten auf Treuhandkonten stammten und Mitarbeiter hätten die Information weitergegeben, habe es in dem Internet-Eintrag geheißen.