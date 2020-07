Illegale Party in der Innsbrucker Sillschlucht: Stadt hat erste Spur

Innsbruck – In der Sillschlucht ist Ruhe eingekehrt. Das vergangene Wochenende war das erste seit Sommerbeginn, an dem am Sillufer keine Technobeats aus den Boxen dröhnten. „Weder am Freitag noch am Samstag fand dort eine Party statt“, weiß Elmar Rizzoli, Leiter des städtischen Sicherheitsreferats: „Wir haben das kontrolliert.“ Für ein Rave sei wohl auch das Wetter zu schlecht gewesen.