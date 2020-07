Innsbruck, Lienz – 7,4 Millionen Euro investiert das Land Tirol bis 2020 in den regionalen Universitätsstandort in Lienz, eine Außenstelle der privaten Landesuniversität UMIT. In enger Abstimmung mit der Universität Innsbruck wird seit 2016 in Osttirol ein Mechatronik-Studium (Bachelor) angeboten. Auch Dissertanten forschen in Lienz, um dort ihre akademische Ausbildung mit dem Doktortitel abzuschließen.