Gesundheitsminister Anschober weitet Landeverbote massiv aus

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie setzt Österreich noch auf Landeverbote für Luftfahrzeuge aus sogenannten „SARS-CoV-2 Risikogebieten“. Durften bisher Flugzeuge aus acht Staaten und einer Region Italiens nicht in Österreich landen, umfasst die Liste laut einer neuen Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ab Donnerstag nun 18 Staaten, was für Kritik der NEOS sorgt.

„Wir wollen, dass es zu keinem Risiko kommt“, sagte Anschober am Dienstag in Paris. „Wir wollen die Kontrollen verstärken und Maßnahmen setzen“ angesichts der steigenden Corona-Ansteckungszahlen in den betroffenen Staaten. Österreich habe den betroffenen Ländern auch Unterstützung angeboten, die Corona-Situation in den Griff zu bekommen, betonte der Gesundheitsminister. Wie das Ministerium unterstrich, handelt es sich bei den Landeverboten nicht um Grenzschließungen. Auf dem Landweg könne man weiterhin nach Österreich einreisen, wenn man einen aktuellen Corona-Befund mithat oder für zwei Wochen in Heimquaratäne geht.