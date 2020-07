Knochenbrüche gehören zum Job: Gipser haben auch im Sommer Hochsaison

Innsbruck – Eine Frau sitzt auf der weißen Krankenhausliege und wartet, eine Untersuchungsleuchte strahlt mit grellem Licht ihren Arm an. Sie ist beim Radfahren auf einem Kiesweg gestürzt. Als Franziska Gritsch in das Behandlungszimmer kommt, bringt sie den Unterarm der Patientin vorsichtig in Position und beginnt damit, den gebrochenen Arm einzugipsen. „Im Sommer haben wir definitiv mehr zu tun als im Winter“, erklärt die 20-Jährige, die seit September vergangenen Jahres als Gipserin an der Innsbrucker Klinik arbeitet. Denn im Sommer habe man sportlich gesehen mehr Möglichkeiten: Fahrradfahren, Bergsteigen, Wandern, Inlineskaten oder Skateboarden. Dementsprechend erhöht sich das Verletzungspotenzial.