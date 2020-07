Achenseebahn-Insolvenz: Konzept für Sanierung zurückgezogen

Jenbach – Über die Zukunft der Achenseebahn wird in den nächsten Wochen entschieden, das Insolvenzverfahren steht nämlich vor dem Abschluss. Was allerdings bereits feststeht: Das von der Achenseebahn selbst vorgelegte Sanierungskonzept zur Fortführung der Bahn ist nicht umsetzbar, es wurde vor wenigen Tagen im Insolvenzverfahren zurückgezogen.

Die aufgezeigten Möglichkeiten sind nicht realistisch, denn die Bahn wird in den nächsten zwei Jahren nicht dampfen und die Gesellschaft deshalb keine Einnahmen erzielen. Das Land hat vorerst lediglich einen Teilbetrieb für das heurige Jahr mit 50.000 Euro ermöglicht – aber nicht mehr. Man will die Konzession nicht verlieren.

Mit rund 1,4 Millionen Euro werden die Schulden im Insolvenzverfahren beziffert, 800.000 Euro sollen dabei auf die Sparkasse Schwaz entfallen. In den vergangenen Wochen wurden immer mehr Details über die Führung der Bahn in der Vergangenheit bekannt, die Perspektiven sind einfach zusammengefasst. In der bisherigen Form wird die Bahn nicht weiterbestehen, außer ein privater Aktionär übernimmt die Bahn und reaktiviert sie. Ohne umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur wäre ein Betrieb aber auch dann nicht möglich. Die Konzession läuft übrigens 2024 aus.