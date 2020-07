Amtsmissbrauch-Vorwurf: Blanik droht Lienzer VP mit Klage

Lienz – Heftig war die Auseinandersetzung im Lienzer Gemeinderat am Dienstagabend. Es ging um den Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Gemeinde. SP-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik will Flächen im Ausmaß von etwa 4000 Quadratmetern erwerben, die an ein Grundstück angrenzen, das ihr bereits gehört. Die oppositionelle ÖVP-Fraktion mit Vizebürgermeister Kurt Steiner ortet einen Skandal.