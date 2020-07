Pilnacek im Ibiza-Ausschuss: „Meine Macht ist durch Gesetze begrenzt“

Wien – Der mächtige Strafrechtssektionschef im Justizministerium stand gestern den Abgeordneten im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Causa Rede und Antwort. Gleich zu Beginn der Sitzung stellte Christian Pilnacek in seiner Stellungnahme in Abrede, Macht zu besitzen. „Haben nicht diejenigen Macht, die Hausdurchsuchungen anordnen können? Ich kann das nicht. Meine Macht ist durch gesetzliche Vorgaben begrenzt.“ Kontrolle erfolge durch den unabhängigen Weisungsrat.

Pilnacek ging sodann auf die Vorwürfe ein, er sei befangen und gehöre einem schwarzen Netzwerk an . „Ich war nie in einem politischen Kabinett und gehöre keinem Netzwerk an“, befand Pilnacek. Er sei auch kein Parteimitglied und gehöre keinen sonstigen Organisationen wie etwa Rotariern, Freimaurern oder CV an. „Der jeweiligen Ressortleitung war und bin ich in Loyalität verbunden.“ Es gebe kein „System Pilnacek“. „Ich bin ausschließlich Diener des Staates.“