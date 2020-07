Hunderte Jahre Geschichte im Rofenhof in Bildern festgehalten

St. Leonhard i. P. – Der älteste Bauernhof des Pitztals, der Rofenhof, wird zukünftig als das „Haus am Rofen“ Bekanntheit erlangen. Als Teil des neu geschaffenen Ensembles rund um das Steinbockzentrum muss nun das altehrwürdige Gemäuer erst wieder seinen Platz finden. „Man merkt sofort: Es ist ein geschichtsträchtiges Haus, voll mit Geschichten“, zeigt sich Arno Gisinger beeindruckt. Gisinger ist Fotohistoriker und unterrichtet an der Universität in Paris sowie an der Fachhochschule in Vorarlberg. Als Historiker und Fotograf beschäftigt sich Gisinger leidenschaftlich mit „der Polyphonie der Zeiten“. Ihm zur Seite steht Daniel Johannes Huter, der ihm Einblicke in die Familiengeschichte der einstigen Besitzer liefert.