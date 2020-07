„Sowas hab’ ich noch nie erlebt": Rätsel um geschlachtetes Kalb in Mieders

Ein Bekannter des Besitzers hat den Kadaver des fünf Monate alten Braunviehs am Dienstag auf einer Weide zwischen der Kirchbrücke und dem so genannten Pflusental entdeckt. Wobei Kadaver übertrieben ist – vom Zuchtkalb waren nur noch das Fell, der Schädel, ein Vorderlauf und ein Hinterlauf übrig. Zu wenig, um den Beamten weitere Rückschlüsse zu ermöglichen. „Wir können nicht sagen, ob das Tier professionell getötet und zerteilt wurde“, erklärt der Kommandant. Fest steht nur der Tatort – das Kalb wurde dort getötet und zerteilt, wo es geweidet hat. „Das war ein Gemetzel“, findet der Polizist drastische Worte für das Geschehen.

Am Mittwoch führten Polizisten aus Fulpmes einen weiteren Lokalaugenschein am Tatort durch. Dabei entdeckten sie am Ufer eines Bachs die Ohrmarken des Schlachtopfers. Da es sich beim getöteten Tier um ein Zuchtkalb gehandelt hat, dürfte der Schaden zwischen 500 und 1000 Euro liegen. Wenn tatsächlich das Fleisch das Motiv für die illegale Schlachtung war, so dürfte die Ausbeute eher gering gewesen sein. Obwohl das Tier 200 bis 300 Kilo wog, „sind bei einem Braunvieh dieser Größe nur etwa 50 bis 60 Kilo Fleisch verwertbar“, sagt der Innsbrucker Metzger Peter Stolz: „Diese Rasse hat nicht sehr viel Muskelmasse.“