EU-Kommission warnt Mitgliedstaaten vor Nachlässigkeit

Die EU wolle „die Lehren aus den vergangenen Monaten ziehen“, erklärte Vize-Kommissionspräsident Margaritis Schinas. Durch gründliche Planung müsse „Improvisieren“ in Zukunft vermieden werden. Ziel müsse „eine Stärkung der Vorsorge an allen Fronten“ sein. Dabei gehe es auch darum, „den Binnenmarkt und seine Hauptfreiheiten zu erhalten und den Weg für eine wirtschaftliche und soziale Erholung zu ebnen“.

Das in London ansässige Büro für investigativen Journalismus (TBIJ) veröffentlichte am Mittwoch eine detaillierte Darstellung der chaotischen Reaktion der EU und ihrer Mitgliedstaaten in den ersten Wochen der Pandemie. Sie führt unter anderem auf, dass nicht ausreichend Schutzkleidung zur Verfügung stand oder Regierungen ihren Export in andere EU-Staaten untersagten. Auch bei Grenzschließungen wegen der Virusausbreitung fehlte demnach ein abgestimmtes Vorgehen.