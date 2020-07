Bergtour auf die Schleinitz: Ein Gipfel, der das Wetter weiß

Lienz – Ein Spruch, den viele Osttiroler kennen, lautet: „Hat die Schleinitz an Huat, wird’s Wetter guat. Hat die Schleinitz einen Säbel (Sabel), wird’s Wetter miserabel.“ Damit ist Folgendes gemeint: Sitzen die Wolken am Gipfel der Schleinitz auf wie ein Hut, bleibt das Wetter gut. Hängt allerdings ein Wolkenband säbelartig unterhalb des Gipfels, steht ein Wetterumschwung bevor.

In so manchen Bergportalen wird die Tour hinauf auf die Schleinitz als einfach/leicht beschrieben. Ganz zustimmen können wir diesen Berichten nicht. Der Besuch der Schleinitz ist nicht schwierig, stimmt. Ganz auf die leichte Schulter sollte man den Aufstieg allerdings nicht nehmen:

Doch nun zur Tour: Heute zeigt sich die Schleinitz mit Hut, was laut Adam Riese und alter Bauernregel einen guten Tourentag verspricht. Wir sind gespannt. Von Lienz aus fahren wir mit dem Auto über Obertrum die gebührenpflichtige Asphaltstraße (7 Euro) bis kurz vor das Skizentrum Zettersfeld. Dort parken wir unterhalb der Rottmann-Alm unser Auto (1900 Meter). Von nun an geht es zu Fuß weiter.

Zunächst wandern wir ein Stück in westlicher Richtung, direkt bei der Alm vorbei, bevor es nach Norden weitergeht. Der markierte Steig bringt uns an einem Speichersee vorbei und führt uns über weites Almengelände hinauf in Richtung Goisele. Die ersten Höhenmeter sind geschafft. Nun geht’s leicht kupiert bzw. flach in nordwestlicher Richtung weiter. Entlang der so genannten Neualplschneid wechseln wir auf die Nordseite des Kammes und wandern entlang eines schmaler werdenden Steiges zu den Neualpl­seen (2460 Meter).