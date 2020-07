Familie von George Floyd verklagt Minneapolis und Polizisten

Die Familie des gewaltsam getöteten Afroamerikaners George Floyd hat Klage gegen die Stadt Minneapolis und vier Polizisten wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht. Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump erklärte am Mittwoch, der Fall sei „der Wendepunkt für die Polizeiarbeit in Amerika“. Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in der Stadt im Bundesstaat Minnesota eingereicht.