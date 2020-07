Sozialdemokraten erklären ihren Sieg bei Nordmazedonien-Wahl

Bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien liegen die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung in Führung. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen kamen die proeuropäischen Sozialdemokraten (SDSM) auf 35,85 Prozent, die nationalistische VMRO-DPMNE auf 34,49 Prozent, wie die Wahlkommission in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

Die Bürger hatten am Mittwoch zum ersten Mal seit der Namensänderung des Landes ein neues Parlament gewählt. Der sozialdemokratische Ex-Regierungschef Zoran Zaev sagte in seiner Siegesrede, seine Partei habe einen Vorsprung von drei Sitzen im Parlament in Skopje. Zaev war im Oktober zurückgetreten, nachdem die EU zunächst nicht wie versprochen grünes Licht für offizielle Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien gegeben hatte. Der Sozialdemokrat strebt eine rasche Einbindung in die EU an. Auch warb er mit seinem Erfolg bei der Aufnahme des Landes in die NATO.