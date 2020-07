7 Tote bei Absturz eines Aufklärungsflugzeugs in der Türkei

Beim Absturz eines Aufklärungsflugzeugs in der osttürkischen Provinz Van sind am Mittwoch sieben Sicherheitsleute getötet worden. Die Maschine ist auf einem Berg in 670 Metern Höhe abgestürzt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Innenminister Suleyman Soylu. Unter den Toten befinden sich auch die beiden Piloten. Die Unglücksursache werde derzeit noch untersucht.