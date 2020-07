Neues Modell für günstiges Wohnen: Innsbruck will Mittelschicht halten

Innsbruck – Wohnungen sind in der Landeshauptstadt begehrt und ob der riesengroßen Nachfrage schrauben sich die Quadratmeterpreise in schier astronomische Höhen. 6000 Euro pro m² und darüber, so wurde bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Rathaus erklärt, sind in Innsbruck am freien Markt zu bezahlen. Das kann sich aber die so genannte Mittelschicht nicht mehr leisten. Diese fällt zudem aus den Richtlinien für städtische Wohnungen heraus. „Die Folge ist, dass Innsbrucker irgendwann wegziehen und sich im Umland etwas kaufen“, beschreibt Bürgermeister Georg Willi das Dilemma. Denn „am freien Markt ist Innsbruck viel zu teuer“, sagt BM Willi. Damit bricht der Landeshauptstadt diese Mittelschicht quasi weg.