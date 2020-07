Bozner Platz und Co.: Grüne wollen ein Zentrum voller Begegnungszonen

Innsbruck – Die Gestaltung des öffentlichen Raumes zählt zu den großen Herausforderungen der Gemeindepolitik. Dass es auch ein besonders emotionales Thema ist, zeigt sich immer wieder, zuletzt in Innsbruck am Beispiel St. Nikolaus. Die von Uschi Schwarzl (Grüne) veranlasste Gehwegverbreiterung entlang der Innstraße auf 200 Metern Länge sorgt seit Monaten für anhaltenden Wirbel und entwickelte sich zu einem regelrechten Politikum. Im Herbst soll die Gehfläche mittels Errichtung eines durchgehend abgeschrägten Gehsteigs dauerhaft verbreitert werden (die TT berichtete). Langfristig soll in St. Nikolaus – wie auch in Mariahilf – eine Begegnungszone realisiert werden.