Im Triple-Schritt wird’s elektrisch bei Renault

Dem elektrifizierten Antriebssystem liegt eine Kombination aus 1,6-Liter-Benziner mit vier Zylindern (ohne zusätzliche Beatmung) und zwei E-Aggregaten zugrunde. Zusammengespannt ist diese Triple-Konstruktion mit einem eigens entwickelten Automatik-Getriebe, das je nach Hybrid-Interpretation zwei oder acht Fahrstufen bereitstellt. Die Kompaktheit der Einheit ermöglicht den Einbau in Fahrzeuge der Dimension des Clio. Das nicht aufladbare System mit einem 1,2-kWh-Akku als Energiespeicher leistet 140 PS. Die Plug-in-Technik, in Captur und Mégane Grandtour, ergibt im Verein mit einer 9,8-kWh-Batterie 158 PS Systemleistung. Das ist laut technischen Daten im Crossover gut für 52, im Kompakt-Lader für 54 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Zur Verfügung stehen drei Fahrprogramme, „Eco“, „Sport“ und „MySense“ (gleichzusetzen mit Normal-Modus). Die E-Energie kann entweder komplett verbraucht oder auf einem bestimmten Level konserviert oder via Generatorfunktion nachgeladen werden. Dabei unterstützt die Betriebsart „B“, sie sorgt für erhöhte Bremsenergie-Rekuperation.

In beiden Systemvarianten wirkt sich die Stromer-Benziner-Zusammenarbeit in erhöhter Antritts-Spontaneität und sportlicher Munterkeit aus. Das bei sehr dezentem Geräuschniveau, solange der Elektriker das Sagen hat (manchmal pfeift’s ein bissl). Je nach Drehzahl kann der Verbrenner brummig werden, wenn er mitarbeiten muss. Das wirkt jedoch dank der guten Geräuschdämmung in allen drei Modellen nicht lästig. Wobei sich das Terzett in Bezug auf Fahrwerk, Lenkung und Bremsen bei allen Gangarten als höchst umgänglich zeigt, am ausgewogensten im Mégane. Dem fühlt man, wie dem Captur, zwar an, dass der Hybrid-Antriebsstrang alleine schon aufgrund der 130 Kilo schweren Batterie in höherem Gewicht resultiert, doch ist Trägheit oder Schwerfälligkeit nicht die Auswirkung. Erst recht nicht im Clio, dessen Akku nur vierzig Kilo auf die Waage bringt.