Porsche Cayenne GTS: Häuptling der Indianer

Weil es eben nicht ums reine Muskelschmalz allein geht – wer den Stamm anführen will, braucht auch Reife und Allround-Qualitäten.

Um die GTS-Historie von diversen Missverständnissen zu klären: GT steht korrekterweise für Gran Turismo, ursprünglich die Bezeichnung für ausreichend starke Coupés gehobener Fahrzeugklassen. S steht natürlich für Sport, und so ist es bis heute – und auch bei Porsche nicht etwa, wie viele meinen, für Saugmotor als Abgrenzung zu den Turbo-Aggregaten.

Genau in diesem Bereich setzt der neue Cayenne GTS an, bei der Leistung auf die solide Mitte der Modellfamilie zielend. 460 PS sind fast exakt gleich viel wie beim E-Hybrid, 90 weniger als beim Turbo und satte 220 weniger als beim Haudrauf Turbo S E-Hybrid.

Befeuert wird er wie die beiden Letzteren von einem V8-Biturbo, der hier einen besonders ansprechend balancierten Output von Pferdestärken und Drehmoment bietet. Was die anderen an Mehrleistung haben mögen, macht er an Lebendigkeit wett.