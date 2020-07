Igler Konzerte überdauern die Zeiten

Igls – Auch wenn die Monate derzeit anders verlaufen, so sind die Sommer doch gewöhnlich gefüllt mit Sang und Klang, mit pompösem Festspiel, Freiluftevents und Konzerten, die in aller Bescheidenheit Qualität bieten. Man schrieb 1952, als der Pädagoge Hans Erhardt als Erster im Land eine sommerliche Konzertreihe gründete, die in der Pfarrkirche Igls die Jahrzehnte überdauerte. Sie machte früh mit Alter Musik bekannt und wurde durch Orgelkonzerte ergänzt.