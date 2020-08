Keine Mitsubishi-Neuheiten für Europa mehr

Tokio, Wien – Spätestens seit der heurigen Verkündigung des Strategiepapiers des Bündnisses von Renault, Nissan und Mitsubishi war klar: Mitsubishi wird wohl schon in naher Zukunft in Europa die Handbremse anziehen. Nach durchwegs ernüchternden Bilanzzahlen im Bündnis war es Zeit für eine konzerninterne und territoriale Neuordnung.

Kurz: Europa für Renault, Nissan mit Augenmerk auf China und Mitsubishi mit künftiger Ausrichtung auf die ASEAN-Staaten wie Südostasien, Afrika, Ozeanien oder Südamerika. Schließlich liegen dort genau die Hauptmärkte der Japaner. Über sechs Prozent Marktanteil hält Mitsubishi beispielsweise in Südostasien, während man in Europa bei einem kümmerlichen Prozent stagniert. Und auch hierzu spielt der margenschwache Kleinstwagen Space Star aus thailändischer Produktion im Modellprogramm die Hauptrolle.

Freunde der in Österreich einst weit verbreiteten Marke können bis auf Weiteres jedoch noch vollumfänglich auf die aktuelle Modellpalette zurückgreifen. Ob Mitsubishi hierzu in den nächsten Jahren noch Anpassungen auf kommende Abgasnormen vornehmen wird, steht in den Sternen. Voll aufrecht bleiben laut einer medial veröffentlichten Mitteilung des Herstellers jedoch die Servicetätigkeit und Ersatzteilversorgung. Fahrzeugbesitzer können also beruhigt sein.