CX-5 Edition 100: Frischzellenkur für Mazdas Dauerbrenner

Telfes im Stubai – Wenn Automobilhersteller Geburtstag feiern, so ist das für Interessenten meist ein Grund zum Feiern. So ist das auch bei Mazda. Zum 100. Geburtstag spendierten die Ingenieure ihren Modellen nämlich eine Frischzellenkur und legten die Edition-100-Modelle auf, weswegen man sich im CX-5 Edition 100 über zusätzliche Ausstattung freuen darf. Wir haben im Test überprüft, was sich hinter der Sonderedition wirklich verbirgt.

Den Druck auf den Start-Knopf quittiert der hochbeinige Japaner jetzt noch leiser, denn die Geräuschdämmung wurde deutlich verbessert, weshalb der 165 PS starke Vier-Zylinder-Benziner sein Tagwerk jetzt noch unauffälliger verrichtet. In unserem Fall schickte der Fremdzünder sein maximales Drehmoment von 213 Nm an alle vier Räder. Apropos vier Räder: Der Allradantrieb des CX-5 wurde im Zuge des Facelifts auch überarbeitet und so kann man jetzt bei Bedarf eine elektronische Differenzialsperre zuschalten. Das hilft, in besonders rutschigen Situationen die Kraft optimal auf die Straße zu bringen. Ein weiteres Highlight ist die Zylinderabschaltung, die jetzt auch den beiden kleineren Benzinern zuteilwurde. Beim Cruisen oder beim Fahren mit konstantem Tempo werden so zwei der vier Zylinder deaktiviert. Dadurch rollt der CX-5 jetzt noch sparsamer und schadstoffarmer über unsere Straßen. Wir haben daher den angegebenen Normverbrauch von 7,1 Litern um nur 0,5 Liter überboten. Was noch auffällt: Der Mazda CX-5 verfügt jetzt über einen Lenkungsdämpfer, der die Vibrationen des Fahrwerks gekonnt wegfiltert. Man ist also noch entspannter unterwegs als bisher.