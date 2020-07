Postpartner schließt: Pfunds bietet sich als Notnagel für die Post an

Pfunds – Die Nachricht dürfte bei manchen eingeschlagen haben wie eine Bombe. Ab Herbst schließt der Postpartner in der Gemeinde Pfunds. „Das kleine Geschäft sperrt zu, dann hängen wir in der Luft“, zeichnet BM Rupert Schuchter ein kleines Schreckensszenario für den Ort. In Pfunds leben immerhin knapp 3000 Einwohner. Eine eigene Postfiliale gibt es dort schon lange nicht mehr – nun würde man auch den letzten Anbieter verlieren. Die nächste Möglichkeit, ein Paket aufzugeben, wäre dann in Ried oder ­Nauders – eine Fahrt von ­jeweils rund 14 Kilometern. „Ich sehe das ja bei uns. Kein Tag, ohne dass man einen Stapel Briefe zur Post trägt“, betont Schuchter. Natürlich könne man manches auch per E-Mail erledigen. Aber auch die Zahl der Pakete, die zurückgeschickt werden wollen, nimmt zu.