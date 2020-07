Unbefristetes Waffenverbot über Dornauer bleibt aufrecht

Eine Revision gegen den Landesverwaltungsgerichts-Entscheid hielt sich Dornauer vorerst offen. Allenfalls komme wohl eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in Frage, sagte sein Anwalt Mathias Kapferer zur APA. Dorthin könne man sich wegen Verfahrensfehler oder inhaltlicher Mängel wenden, etwa wenn beantragte Beweise vom Landesverwaltungsgericht nicht aufgenommen wurden.Man warte nun die schriftliche Ausfertigung des Urteils ab, erklärte der Anwalt. Dann habe man sechs Wochen Zeit, den Instanzenweg zu beschreiten.

Vor Gericht räumte der Tiroler SPÖ-Chef seinen Fehler ein. Er habe das Jagdgewehr, eine Blaser, am Tag zuvor auf die Rückbank seines Autos gelegt, weil er ins Revier fahren wollte. Weil es zu regnen begann, ging er nicht mehr zur Jagd, sondern ins Büro. Am Abend habe er dann noch an der Hubertusfeier in seiner Heimatgemeinde Sellrain teilgenommen.