Ein Kuss der Sonne für die Ewigkeit: Tipps gegen Pigmentflecken und Co

Ein sonnengeküsster Teint ist noch immer eines der Schönheitsideale im Sommer. Spätestens nach dem Urlaub sollten die Beine nicht mehr weiß sein – sonst bekommt man so manch böse Anspielung zu hören: „Ich dachte, du warst im Urlaub.“ Andere wollen mit gut gemeinten Ratschlägen zur Seite stehen und reden von der „richtigen Technik“, um schneller braun zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird stundenlang in der prallen Sonne gebraten. Die Freude währt nur kurz – denn im Herbst ist die bronzefarbene Haut dann schnell Vergangenheit und wieder vergessen. Die Haut erinnert sich jedoch daran: Das intensive Sonnenbaden, oft in Kombination mit einem Sonnenbrand, kann Jahre später zahlreiche Konsequenzen haben und zum Hautkrebs führen. Das eigentliche Schönheitsideal auf die Jahre gesehen sollte noble Blässe sein.