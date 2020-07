Nach Konzertabsage: „Car-antäne“ ersetzt Open-Air der Jungen Zillertaler

Wie es doch gehen könnte, zeigen die Jungen Zillertaler. Statt des großen Open-Airs gibt es am 15. August in Rotholz ein Konzert ähnlich wie beim Autokino. Die Besucher bleiben in ihren Pkw und hören über das Radio den Live-Sound von den Juzis auf der Bühne. „Car-antäne“ nennen die Juzis das in Anlehnung an „Quarantäne“. Wie kompliziert das Ganze abzuwickeln ist, zeigt ein Blick auf die Homepage der Band. Seitenweise Erklärungen sind nötig, damit alles halbwegs problemlos funktionieren kann. Etwas Besonderes wird das Drive-in-Konzert trotz aller Komplikationen jedenfalls sein.