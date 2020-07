Auch in Tirol noch gesucht: Spender für Covid-19-Patienten

Solange es Neuinfektionen gebe, könne der Einsatz von Rekonvaleszentenplasma Leben retten. Denn wenn es zu einem neuerlichen Anstieg an Covid-19-Erkrankungen kommt, helfen diese Spenden Schwerkranken, die selbst nicht ausreichend oder nicht in guter Qualität Antikörper bilden können, die Erkrankung zu überwinden. „So sind wir für eine zweite Welle gerüstet“, sagt Kreil.

Bis dato wurden alleine in der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes für Wien, Niederösterreich und Burgenland rund 300 Rekonvaleszentenspenden durchgeführt und 20 Patienten damit versorgt. In Tirol kann bei der Blutbank der Universitätsklinik Innsbruck gespendet werden. Generell, so heißt es seitens der Experten, sollten sich Covid-19-Genesene mit Antikörpern aber künftig nicht für unverwundbar halten. Denn allein das Vorhandensein von Antikörpern ist keine Garantie für einen Schutz – es braucht eine bestimmte Qualität so genannter neutralisierender Antikörper.