Weitere Fälle in niederösterreichischen Corona-Clustern

In den beiden niederösterreichischen Coronavirus-Clustern sind am Freitag weitere Erkrankungen verzeichnet worden. Die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit der Wiener Neustädter „Pfingstkirche Gemeine Gottes“ stieg von 22 auf 24. Im Hotspot um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) gab es nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) drei Folgefälle.