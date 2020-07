EU-Sondergipfel zu Aufbaufonds und EU-Mehrjahresbudget

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie kommen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag und Samstag in Brüssel wieder persönlich zu einem Gipfel zusammen. Ziel des Sondertreffens ist eine Einigung auf den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds und auf das EU-Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027, für das ein Entwurf in Höhe von 1.074 Mrd. Euro auf dem Tisch liegt.

Es ist offen, ob ein Durchbruch gelingt. EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich in der Früh aber zuversichtlich: „Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass wir mit politischem Mut eine Einigung erreichen könnten“, sagte Michel bei seiner Ankunft im Ratsgebäude. Es sei nicht nur eine Frage des Geldes, sondern eine „Frage der Zukunft des Projektes Europa“, so der Belgier.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich „sehr optimistisch“. Es gebe noch Differenzen, diese seien jedoch „nicht unüberwindbar“, sagte Kurz am Freitag in Brüssel. Er hoffe auf einen Kompromiss, „wenn nicht bei diesem Gipfel, dann bei einem nächsten“, so Kurz. „Ich habe Zeit, ich bleibe gerne länger“, betonte der Bundeskanzler. „Wir können uns schon nächste Woche wieder treffen.“ Auch in zwei Wochen könnte ein neuerliches Treffen stattfinden. „Die relevante Frage“ sei aber, in welche Bereiche das Geld fließe. Es müsse in Zukunftsinvestitionen und Reformen gehen.